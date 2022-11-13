Король Иордании призвал к созданию палестинского государства со столицей в Иерусалиме

По словам Абдаллы ІІ, конфликт может быть разрешен только путем «достижения справедливого и всеобъемлющего решения, которое начнется с прекращения израильской оккупации».

Король Иордании Абдалла II призвал в воскресенье, 13 ноября, к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Призыв прозвучал в его речи на открытии второй сессии парламента 19-го созыва.

Об этом сообщает Roya News.

В частности, Абдалла заявил, что конфликт может быть разрешен только путем «достижения справедливого и всеобъемлющего решения, которое начнется с прекращения израильской оккупации и создания независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

«Иордания продолжает играть свою ключевую роль в регионе, не отставая от быстрых изменений в регионе и во всем мире и вкладывая средства в свое уникальное геополитическое положение как жизненно важное связующее звено между странами. Это преимущество необходимо использовать путем создания широких арабских и региональных партнерств, которые служат взаимным интересам и максимизируют наши национальные выгоды», — отметил король Иордании.

Как сообщал Курсор, в мае король Иордании Абдалла ІІ и королева Рания получили награду «Новая дорога мира» от представительства Ватикана при Организации Объединенных Наций.