Королевский флот Швеции через три года получит израильские системы боевого управления

Израильская оборонная компания Elbit Systems объявила, что после проведения конкурентного тендера ее шведская дочерняя компания Elbit Systems Sweden AB выиграла контракт от Управления оборонных материалов Швеции на поставку систем боевого управления Albatross для Королевского флота Швеции.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Контракт будет выполняться в течение 34 месяцев, говорится в сообщении компании. Системы будут установлены на борту кораблей противоминной обороны класса Sparo ВМС Швеции. Система Albatross «позволяет командирам и операторам получать общую оперативную картину», которая сочетает в себе подводные датчики и мониторинг морской поверхности.

Система создает картину данных в режиме реального времени, живое видео и изображения, тем самым повышая эффективность принятия решений командирами судов. Тобиас Веннберг, генеральный менеджер Elbit Systems Sweden, сказал:

«Мы ценим доверие, оказанное нам Управлением оборонных материалов Швеции и Вооруженными силами Швеции. Elbit Systems видит растущий спрос на свой портфель военно-морских услуг, и эта награда дополняет недавние контракты, заключенные с морскими заказчиками в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ранее в этом месяце Elbit выиграла контракт на сумму около 166 миллионов долларов от Министерства обороны Великобритании на поставку береговых военно-морских учебных систем для использования Королевским флотом. Это включает в себя создание школы подводных лодок будущего в Великобритании.

Ранее Курсор сообщал, что израильская компания выиграла контракт на 53 миллиона долларов с ВВС ОАЭ.

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