Коронавирус уходит из Израиля — минздрав

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали) со вчерашнего дня не изменился. Вчера он был 0,98 и сегодня остался таким же.

За прошедшие сутки было сделано 47 тысяч и 21 тест на коронавирус. Было выявлено 1933 новых больных COVID-19. Таким образом, процент положительных реакций составил 4,11. Видно, что количество новых больных постепенно уменьшается.

Что касается тяжелобольных, то их сегодня 89. К аппаратам ИВЛ подключены 40 человек.

Что касается вакцинации, то, согласно данным от минздрава, количество получивших хотя бы одну дозу вакцины составляет на данный момент 6 миллионов 708 тысяч 757 человек. Две дозы получили 6 миллионов 139 тысяч и 12 израильтян. Три прививки сделали 4 миллиона 492 тысяч 155 израильтян. А вот четыре раза привились 809 тысяч 202 человека.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 15 миллионов человек во всем мире умерли от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус унес жизни 14,9 миллиона человек во всем мире, что на 13% превышает нормальное число погибших за два года.

Также наш сайт писал, что в ВОЗ заявили, что вакцины по-прежнему защищают от новых вариантов COVID-19.

Еще напомним, что Pfizer сообщает о высоком спросе на таблетки от коронавируса. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания видит «очень сильные признаки увеличения спроса на Paxlovid, поскольку он остается одним из лучших инструментов, которые у нас есть».