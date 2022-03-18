Коронавирус в Израиле: 6 971 новый случай заражения, 291 человек в тяжелом состоянии

Согласно утреннему обновлению Министерства здравоохранения в пятницу, в Израиле в четверг было зарегистрировано 6971 новый случай заражения коронавирусом, из них 291 пациент находится в тяжелом состоянии.
По состоянию на пятницу интубировано 135 пациентов. С начала вспышки умерло 10 417 человек.
«Курсор» писал ранее, что гендиректор Pfizer: Потребуется четвертая доза вакцины от COVID-19. «Прямо сейчас мы видим, что четвертая доза необходима. Несмотря на то, что защита, которую вы получаете от третьей, достаточно хороша», — сказал Бурла.
Также читайте, что больницы Харькова в условиях обстрела ведут борьбу с коронавирусом. По информации директора харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, персонал забаррикадировал окна и не прекратил ежедневной работы по борьбе с COVID.