Коронавирус в Израиле: 6 971 новый случай заражения, 291 человек в тяжелом состоянии

За последние сутки в Израиле было зарегистрировано 6 971 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число смертей от COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии, возросло до 10 417.

Согласно утреннему обновлению Министерства здравоохранения в пятницу, в Израиле в четверг было зарегистрировано 6971 новый случай заражения коронавирусом, из них 291 пациент находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на пятницу интубировано 135 пациентов. С начала вспышки умерло 10 417 человек.

«Курсор» писал ранее, что гендиректор Pfizer: Потребуется четвертая доза вакцины от COVID-19. «Прямо сейчас мы видим, что четвертая доза необходима. Несмотря на то, что защита, которую вы получаете от третьей, достаточно хороша», — сказал Бурла.

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