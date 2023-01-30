Коронавирус в Израиле: сколько за сутки выявлено новых случаев заражения

В Израиле продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекции. За последние сутки было зарегистрировано еще 603 человека с соответствующим диагнозом.

Об этом сообщает в понедельник, 30 января, пресс-служба минздрава.

Согласно данным, с момента начала пандемии в нашей стране, в общей сложности, COVID-19 заразились 4 785 317 человек. На сегодняшний день активными носителями являются 5 723 пациента. Из них 101 находится в тяжелом состоянии, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 177 человек.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 93 процента тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

Также в ведомстве подчеркнули, что «красных» городов (с населением более 20 тысяч человек) в стране пока нет, а к «оранжевым» относятся города: Мигдаль а-Эмек, Маале-Адумим, Кармиэль, Эйлат, Петах-Тиква, Кирьят-Оно.

«Курсор» писал ранее, что согласно рекомендации комитета по вакцинам Министерства здравоохранения, прививки от COVID должны стать ежегодной нормой, если уровень заражения коронавирусом достигнет низкого уровня. В настоящее время взрослым рекомендуется принимать более частые бустеры, и это будет продолжаться до тех пор, пока глобальные инфекции будут оставаться высокими, сказал он.

Еще мы писали, что согласно международному исследованию, 20 минут физических упражнений каждый день могут значительно снизить риск заражения Covid-19.