Коронавирус в Израиле: сколько заболевших находятся в больницах

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в разных странах, Израиль не стал исключением. Несмотря на то, что в последние месяцы число выявленных зараженных последовательно снижается, в медицинских учреждениях продолжается оставаться 323 человека.

Об этом свидетельствуют данные минздрава Израиля, опубликованные 14 февраля.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4792175 случаев заражения коронавирусом. 12242 заболевших COVID-19 умерли (+2 за сутки). За последние сутки было проведено 10681 тестов. В 6 процентов случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 4510 человек (-9 за сутки). 323 заболевших в больницах (-7 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях. Состояние 91 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+1 за сутки), 29 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+4 за сутки).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 93 процента тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

По состоянию на 14 февраля 2023 года, по оценке минздрава, «красных» и «оранжевых» городов (с населением более 20 тысяч человек) в стране нет. Более того, в отчете вообще нет «красных» и «оранжевых» населенных пунктов.

«Курсор» писал ранее, что в новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

Еще мы писали, что иммунитет от COVID-19, по-видимому, набирает силу с увеличением времени между вакцинацией и заражением, предполагает новое лабораторное исследование, проведенное исследователями из Орегонского университета здоровья и науки. Полученные данные имеют значение для рекомендаций по вакцинам, поскольку пандемия переходит в эндемическое состояние.