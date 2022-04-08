Коронавирус в Израиле: выявлено 6546 новых инфицированных за сутки

Согласно данным министерства здравоохранения, в Израиле скончались с начала эпидемии 10 тысяч 559 человек. Со вчерашнего дня – 4.

За прошедшие сутки минздрав сделал 52 тысячи 112 тестов на коронавирус. 12,56 процента из них показали положительный результат. На данный момент количество активных больных составляет 50 тысяч 908 человек. С начала пандемии в Израиле COVID-19 заразились 3 миллиона 984 тысячи 868 человек.

Что касается коэффициента R, то он продолжает снижаться. На данный момент он составляет 0,80. Напомним, что коэффициент показывает, сколько человек может заразить больной до того, как его изолируют.

Сейчас минздрав фиксирует 245 тяжелых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии умерли 10 тысяч 559 человек.

Темпы вакцинации следующие: число получивших хотя бы одну дозу вакцины — 6 704 387 человек. Две дозы вакцины получили 6 131 114 человек. Три дозы получили – 4 480 833 человека. Четыре дозы получили – 773 419 человек.

Ранее наш сайт писал, что минздрав начал кампанию по поощрению ультраортодоксов к вакцинации.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш раскрыл важный факт о новом варианте коронавируса.

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