Маккаби по пятницам и субботам закрыла часть своих онлайн-услуг

Эти услуги были заблокировали по просьбе самих врачей.

Израильтян предупредили о том, что некоторые онлайн-услуги больничной кассы «Маккаби» не будут работать по пятницам и субботам (с 13:00 в пятницу и до 7:00 воскресенья).

Об этом сообщает 12-й канал ИТВ.

Это значит, что в этот период времени клиенты не смогут обновить рецепты, написать просьбу к врачу или посоветоваться со специалистом по какому-то вопросу. Многие пациенты уже начали возмущаться по этому поводу, отмечая, что это религиозное принуждение. Но в «Маккаби» поспешили объяснить ситуацию, подчеркнув, что часть онлайн-услуг была приостановлена по выходным по просьбе самых врачей, потому что они сильно загружены и нуждаются в выходном дне.

Что касается неотложной медицинской помощи, то больничная касса предоставляет ее круглосуточно, в том числе и в шаббат. Также «Маккаби» разрешает посылать личные онлайн-запросы конкретному лечащему врачу, но для несрочных просьб.

«Курсор» писал ранее, что с 3 января в нескольких отделениях больничной кассы «Маккаби» пациенты могут не использовать магнитную карту. Вместо нее можно будет использовать цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay на своем смартфоне.

Еще мы писали, что в Израиле одним из самых приоритетных направлений является цифровая медицина. Недавно правительство выбрало больницу, где начали использовать преимущества сети 5G, чтобы повысить качество обслуживания.

Напомним, американское издание Newsweek составило рейтинг с самыми инновационными больницами мира, куда включили израильскую больницу «Шиба».