Эйтан Стиббе: Запуск был потрясающим, мы привыкли к отсутствию гравитации

Сегодня утром было опубликовано первое сообщение с космического корабля Dragon, на котором находится израильский астронавт Эйтан Стиббе.

Эйтан Стиббе второй израильский астронавт, который отправился на космическом корабле Dragon, и сегодня утром было опубликовано первое сообщение.

Об этом сообщает Walla.

В прямом эфире по пути на космическую станцию ​​он сказал, что «мы уже привыкли к состоянию гравитации и начинаем работать комфортно и эффективно. Запуск был потрясающим, мы над Африкой».

«Курсор» писал ранее, что второй израильский астронавт в истории отправился в космос. Эйтан Стиббе — профессиональный летчик и второй израильский астронавт в истории. Он отправится в космос в рамках миссии Rakia, которая является частью Axiom Space Ax-1, первой в мире полностью пилотируемой частными астронавтами миссии на космическую станцию МКС.

Также мы сообщали о том, что ученые обнаружили гигансткую планету, которая в девять раз больше Юпитера. Она находится в массивном диске из газа и пыли, содержащем планетарный материал, вокруг звезды AB Ascendant, которая находится на расстоянии 508 световых лет.