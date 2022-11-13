Кража оружия с базы ЦАХАЛа: озвучены предварительные результаты расследования

На учебной базе Цнобар были выявлены пробелы в системе безопасности.

Командир 210-й дивизии, бригадный генерал Цион Ретзон, представил главе Северного командования генералу Ури Гордину основные выводы предварительного расследования на месте кражи оружия с учебной базы Цнобар недалеко от Кацрина.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что на базе были выявлены пробелы в системе безопасности — в частности, частые ложные тревоги, а также «неадекватное реагирование» в комплексе хранения боеприпасов.

«Командующий положительно отметил межорганизационное сотрудничество между АОИ, полицией Израиля и ШАБАКом сразу после инцидента, которое продолжится в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что итогам расследования будут приняты ряд незамедлительных мер, включая меры безопасности во всех подразделениях Северного командования и проведение еще одной специальной оценки ситуации в отношении защиты военных баз.

Как сообщал Курсор, на базе ЦАХАЛа похитили оружие. Ночью 12 ноября, в субботу, на базе ЦАХАЛа на Голанских высотах похитили оружие.

По данным ЦАХАЛах, было украдено около 70 тысяч патронов калибра 5,56 мм и 70 винтовочных гранат с учебной базы Цнобар недалеко от Кацрина. Расследование инцидента продолжается, но по предварительной информации преступники действовали в сговоре с кем-то из базы.

Также Курсор сообщал, что скандальное похищение оружия с базы ЦАХАЛа в субботу 12 ноября вызвало бурную реакцию. Силы Армии обороны Израиля провели расследование и арестовали шестерых подозреваемых. Подозреваемыми оказались жители северного арабского израильского города Туба Зангарийе.