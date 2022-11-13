Кража оружия с базы ЦАХАЛа: полиция задержала шестерых подозреваемых

Скандальное похищение оружия с базы ЦАХАЛа в субботу 12 ноября вызвало бурную реакцию. Силы Армии обороны Израиля провели расследование и арестовала шестерых подозреваемых.
Подозреваемыми оказались жители северного арабского израильского города Туба Зангарийе.
По данным ЦАХАЛах, было украдено около 70 тысяч патронов калибра 5,56 мм и 70 винтовочных гранат с учебной базы Цнобар недалеко от Кацрина. Расследование инцидента продолжается, но по предварительной информации преступники действовали в сговоре с кем-то из базы.
К расследованию присоединилась разведывательная служба агентства безопасности (ШАБАК).
Ранее Курсор писал, что на базе ЦАХАЛа похитили оружие. Ночью 12 ноября, в субботу, на базе ЦАХАЛа на Голанских высотах похитили оружие.
Также «Курсор» сообщал, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада. Абу Зина ‒ оперативник Исламского джихада, которому в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.
Наш сайт уже сообщал, что опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе. Результаты проведенного опроса общественного мнения показали, что 36% опрошенных вообще не верят в эффективность правовой системы Израиля.
Также напомним, в Ликуде предложили Дери и Смотричу умерить свои требования.