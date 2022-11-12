На базе ЦАХАЛа похитили оружие

Ночью 12 ноября, в субботу, на базе ЦАХАЛа на Голанских высотах могли похитить оружие.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Специалисты обнаружили большую прореху в заборе и после проверки возникло подозрение, что с базы похитили большое количество оружия и боеприпасов.

Армия обороны Израиля укрепила силы в этом районе и поделилась новостями с израильской полицией и ШАБАКом. Следственный отдел военной полиции уже начал расследование.

Источники сообщили изданию Walla! что боеприпасы и оружие были украдены в этом районе в прошлом, что заставило ЦАХАЛ усилить безопасность вокруг него. Повышенная безопасность включала технологические усовершенствования, а также повышение осведомленности.

Также «Курсор» сообщал, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада.