Кредитный рейтинг Израиля пострадает на фоне реформ нового правительства

«Реформы судебной системы и расширение полномочий правительства могут повлиять на кредитный рейтинг Израиля», — заявили аналитики.

Изменения в законах и реформы, которые принимаются новым правительством, ослабляют государственные институты. Такие действия ставят под угрозу кредитный рейтинг страны, а это грозит существенно сократить инвестиции в страну.

Об этом сообщает Haaretz.

Аналитик и руководитель по суверенным рейтингам агентства Standard and Poor’s (S&P), Максим Рыбников, заявил: «Кредитный рейтинг Израиля зависит от независимости Банка Израиля, судебной системы и системы контроля, которая не позволяет правительству принимать решения самостоятельно, без участия других институтов».

Рыбников озвучил опасения по ухудшению доверия к кредитному профилю Израиля после того, как министр юстиции Ярив Левин обнародовал свой план по ослаблению судебной системы. Особенные опасения вызывает спорное условие, которое даст правительству возможность отменить решение Верховного суда простым большинством в 61 голос в Кнессете.

Ведущий аналитик рейтингового агентства предупредил, что повторение «событий мая 2021 года», когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа, также может пагубно повлиять на рейтинг страны.

Конфликт с палестинцами находится в фазе обострения, считает Рыбников.«У нас есть опасения, что крайне правые вошли в коалицию и могут ухудшить ситуацию в секторе Газа, в Иудее и Самарии, а также в отношениях с арабскими израильтянами».

Экономические показатели Израиля довольно сильные, но даже более развитые экономики столкнулись с трудными условиями. Аналитики прогнозируют, что израильская экономика может показать прирост всего на 2% в этом году.

Ранее Курсор писал, что Либерман высказался о требовании ультраортодоксов прекратить работы на железной дороге по субботам.

Напомним, ультраортодоксы требуют прекратить работы на железной дороге по субботам.