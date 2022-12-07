Крупная израильская компания заявила об увольнении 250 сотрудников

Крупнейшая израильская компания Isracard, которая предлагает финансовые услуги, включая выпуск кредитных карт, кредиты, кредитные решения и гибкие способы оплаты, объявила о сокращении численности штата.

Об этом сообщает Times of Israel.

Представители компании заявили о начале программы оптимизации, которая подразумевает увольнение до конца 2023 года 250 сотрудников или 12 процентов рабочей силы. Сокращение численности персонала связано с изменениями в организационной структуре, оптимизацией процедур и сокращением подразделений.

Isracard рассчитывает понести единовременные расходы в размере от 30 до 35 миллионов шекелей (от 8,7 до 10,1 миллиона долларов) до налогообложения на компенсацию уволенным сотрудникам, которые будут включены в финансовые результаты компании за 2022 год. По оценкам компании, реализация плана по повышению эффективности приведет к экономии от 55 до 65 миллионов шекелей в год.

Отметим, что акции Isracard выросли более чем на 2 процента на внутридневных торгах в Тель-Авиве после объявления.

«В соответствии со стратегией группы и развитием конкурентного рынка, на котором мы работаем, нам необходимо сделать компанию более гибкой, эффективной и целенаправленной, чтобы Isracard имела значительное конкурентное преимущество и лидерство. К сожалению, в рамках этого процесса сокращение числа сотрудников является необходимой реальностью», — сказал генеральный директор Isracard Ран Оз.

По его словам, план повышения эффективности осуществляется в полном сотрудничестве с профсоюзом работников и включает в себя переговоры о различных решениях и программах помощи для сотрудников, вынужденных покинуть компанию.

«Курсор» писал ранее, что компании DataRails и Perimeter 81 предупредили о сокращении числа своих работников, отметив, что решили провести точечные корректировки в некоторых отделах и сосредоточиться на увеличении своей эффективности.