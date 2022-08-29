Крупная израильская сеть будет доставлять еду с помощью дронов

В начале месяца торговая сеть подписала инвестиционное соглашение с компанией Cando Drones, которая создает и управляет автономными беспилотными системами.

Крупная торговая сеть Израиль «Рами Леви» начали инвестировать в дроны. Она приобрела 33,3% акций компании Cando Drones, которая занимается созданием и эксплуатацией беспилотников.

Об этом сообщает издание Globes.

Таким образом «Рави Леви» фактически присоединяется к американским гигантам розничной торговли, таким как Amazon, Walmart и другим, которые уже используют парки дронов для доставки своей продукции.

Сеть инвестировала деньги в Cando Drones — израильскую компанию, основанную тремя бывшими старшими офицерами ЦАХАЛа.

По оценкам, «Рами Леви» намерена управлять парком из более чем 100 дронов, которые будут доставлять покупателям продукты. Сумма сделки не разглашается.

На такой шаг компания решилась в связи с увеличением количества онлайн-заказов и усиление конкуренции в этой области.

«Курсор» писал ранее, что торговая израильская сеть «Рами Леви» объявила, что ее купонами можно будет расплачиваться за авиабилеты и туристические пакеты от компании «Исраэйр» при поездке за границу.

Еще мы писали, что израильский стартап Tevel Aerobotics Technologies разработал автономных летающих роботов, которые слетают с базовой станции, срывают с дерева только спелые плоды и осторожно опускают их для сбора.