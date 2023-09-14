Крупнейший производитель в Израиле повысил цену на популярный дефицитный продукт

Во сколько теперь обойдется этот продукт израильтянам.

Производство молока по регулируемым ценам было значительно сокращено концерном "Тара", что привело к росту продаж остальных видов молока.

Об этом сообщает "НЭП".

В августе текущего года объем продаж молока по регулируемым ценам в целом по стране снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Если учесть прирост населения за год, то этот показатель оказывается еще более значительным.

На данный момент регулируемая цена на молоко составляет 6,81 шекеля за литр. Однако цена на литр молока без лактозы составляет 9,5 шекелей, а на молоко с пониженным содержанием лактозы — 8 шекелей. Полутора литровая упаковка молока, обогащенного витамином С, стоит 11,90 шекеля. Объем продаж этих видов молока повысился на 17%.

Статистический анализ показал, что концерн "Тара" внес наибольший вклад в образование дефицита обычного молока. В августе 2023 года объем производства этого молока уменьшился на 12,2 млн литров, что почти на 50% меньше, чем в августе 2022 года. В то же время общий объем сокращения производства молока, цена на которое регулируется государством, снизился на 10 млн литров. Это означает, что другие производители, такие как концерн "Тнува" и компания "Рамат ха-Голан", частично компенсировали новую политику "Тары".

Предполагается, что "Тара" переквалифицировала свободные производственные линии для производства специальных видов молока, что привело к росту объемов продаж на 179%. Этот резкий рост наверняка отразился на доходах концерна за прошлый год.

Ранее сообщалось, что в канун Рош ха-Шана в магазинах может усугубиться дефицит популярного продукта.