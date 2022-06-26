Протесты в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка

В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

В субботу вечером на акцию протеста у полицейского участка в Ариэле в Самарии собрались сотни правых активистов. Они выступали в поддержку поселенца, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения палестинцу.

Как сообщает KAN, акция протеста была организована из-за того, что полиция не позволила подозреваемому встретиться с адвокатом.

מאות הפגינו הערב מול משטרת אריאל תמיכה בתושב השומרון שעצור בחשד לרצח פלסטיני, שנמנע ממנו מפגש עם עו»ד. ח»כ סילמן: «אכנס את ועדת הבריאות כדי לבחון את תנאי מעצרו ולוודא שבריאותו לא נפגעת»@carmeldangor pic.twitter.com/IpngNfmcdj — כאן חדשות (@kann_news) June 25, 2022

Идит Сильман, отступник из партии Ямина премьер-министра Нафтали Беннета, выразила беспокойство о подозреваемом.

Сильман завила: «Я намерена обратиться в комитет Кнессета по здравоохранению, чтобы проверить условия его ареста и убедиться, что его здоровью не нанесен ущерб».

Мужчина задержан по подозрению в убийстве как акте террора и препятствовании правосудию. Он был арестован в среду из-за причастности к происшествию, повлекшему убийство палестинского раба. Полиция заявила, что в понедельник он встретится с адвокатом.

«Курсор» писал, что палестинские арабы осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шевах.

Также редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.