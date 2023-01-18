Крушение вертолета под Киевом: раввин рассказал о тесных связях погибшего министра с евреями

Раввин Йонатан Маркович, главный эмиссар ХАБАДа в Киеве, в среду почтил память покойного министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, который погиб в среду утром, когда вертолет, на котором он летел, врезался в детский сад под Киевом.

«Вместе с еврейской общиной Киева и всей Украиной мы очень опечалены известием об ужасной катастрофе, унесшей жизни министра внутренних дел Дениса Монастырского, а также других высокопоставленных украинских чиновников и гражданских лиц, — сказал раввин Маркович. — Наши мысли и молитвы с ранеными и семьями погибших».

«Денис Монастырский поддерживал с нами прочные связи, и мы даже несколько раз встречались вместе за год его пребывания на посту министра внутренних дел. Во время наших многочисленных бесед он часто подчеркивал свою личную приверженность и ответственность Украины в целом за обеспечение процветания и укрепления еврейской общины в Киеве и во всей Украине», — отметил раввин.

Он продолжил: «Денис много работал над борьбой с антисемитизмом и нетерпимостью, и в течение этого прошлого года подчеркнул для меня важность совместной гуманитарной работы для украинцев и еврейской общины, которая оказалась в сложнейшей гуманитарной ситуации».

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