«Монастырский был другом Израиля»: посол Израиля в Украине отреагировал на крушение вертолета в Броварах

«Несколько лет назад он был участником курса МАШАВ «полиция и общество» в Израиле», — написал посол о погибшем главе МВД Украины.

В результате крушения вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и еще не менее 17 человек, в том числе трое детей.

Посол Израиля в Украине отреагировал на трагедию, написав, что погибший министр был «другом Израиля».

«Трагические новости из Киева. По меньшей мере 18 человек, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина, погибли в результате крушения вертолета. Среди погибших несколько детей — вертолет упал за здание детского сада. Денис Монастырский был другом Израиля. Несколько лет назад он был участником курса МАШАВ «полиция и общество» в Израиле. МВД под его руководством оказывало большую помощь посольству в вопросе паломничества в Умань. Соболезнования семьям погибших», — говорится в его заявлении.

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