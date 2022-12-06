Ксения Собчак и многие другие репатрианты из россии получили гражданство Израиля незаконно — СМИ

Многие приезжают в Израиль, чтобы подлечиться за счет государства или просто получить израильский паспорт, который защитит их, как только с ними что-то случится за границей.

Почти половина (41%) россиян, репатриировавшихся после начала войны с Украиной, в Израиле уже не живут.

Об этом заявил журналист Равив Друкер, информирует Israel Info.

Отмечается, что Друкер уже не первый раз обрушивается с гневом на репатриантов из россии*, которые получают паспорт и уезжают.

В то же время в культурном центре «Натив» отмечают, что «многие приезжают сюда, чтобы подлечиться за счет Государства Израиль или просто получить израильский паспорт, который защитит их, как только с ними что-то случится за границей, некоторые из них не знают ни слова на иврите, и они не всегда знали, где находится Государство Израиль».

Издание напоминает, что, согласно Закону о возвращении, условием получения гражданства Израиля, помимо еврейских корней, является намерение репатрианта обосноваться и постоянно жить в Израиле. Проверкой намерений должна заниматься организация «Натив», но на практике этим никто не занимается — и Равив Друкер обвиняет в этом партию НДИ, которая имеет большое влияние в «Нативе».

Журналист сообщает, что для некоторых «vip-репатриантов» «Натив» создает привилегированные условия — например, ради Ксении Собчак контору открыли поздно вечером, когда прием «рядовых» репатриантов уже закончился, — она получила гражданство и тут же вернулась в москву.

«По закону такие, как Собчак, не имеют права на получение израильского гражданства», — признал представитель «Натива» в интервью Друкеру.

Ранее Курсор писал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении. На следующий день после того, как Нетаниягу сказал NBC News, что сомневается, что «Оговорка о внуках» будет удалена из Закона о возвращении, Религиозно-сионистская партия повторяет свое требование.

Также мы информировали, что Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии. Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!