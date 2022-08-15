Кто и почему чаще всего страдает в ДТП на дорогах Израиля

За последнюю неделю на дорогах Израиля произошло большое количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек.

С начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. 19 погибших зафиксировано только за последнюю неделю.

Об этом сообщает издание «Детали».

Самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети. Число жертв в возрасте 65 лет и старше в Израиле в 2,2 раза выше по сравнению с другими странами-членами ОЭСР, а количество погибших детей — в 2,7 раз.

Согласно информации корреспондентов «Кан хадашот» большое количество аварий на дорогах Израиля может быть вызвано плохой инфраструктурой, поскольку до нынешнего правительства, муниципалитеты отвечали за распределение транспортного бюджета в городе, а далеко не каждый муниципалитет мог позволить себе инвестиции в инфраструктуру. В результате в многих городах отсутствуют разметки на пешеходных переходах, нет велосипедных дорожек, а также не производится ремонт тротуаров.

Более того, количество новых машин на дорогах растет ежегодно, к транспортному потоку прибавляется около 180 тысяч транспортных средств, а культура вождения в Израиле считается одной из худших.

«Курсор» писал ранее, что 12 августа, на шоссе 40 рядом с улицей Яакова Хазана в Петах-Тикве произошло ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка.

Еще мы писали, что 11 августа, в Иерусалиме водитель автобуса не справился с управлением и наехал на людей. В результате ДТП погибла беременная женщина с детьми.