ДТП в Петах-Тикве: автомобиль насмерть сбил 14-летнюю девочку

Девочка в критическом состоянии была доставлена парамедиками после аварии в медицинское учреждение «Бейлинсон», где врачи боролись за ее жизнь.

Поздно вечером, 12 августа, на шоссе 40 рядом с улицей Яакова Хазана в Петах-Тикве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 14-летняя девочка.

Об этом сообщает издание News.walla.

Подростка сбил автомобиль. Приехавшие на место инцидента парамедики нашли девочку на дороге в бессознательном состоянии с многочисленными травмами по всему телу. Пострадавшей выполнили сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали в медицинское учреждение «Бейлинсон», где врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, не спасли.

Полиция начала расследовать обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 12 августа, в Иерусалиме произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 60-летний водитель. Мужчина врезался в стену тоннеля имени Наоми Шемер.

Еще мы писали, что вечером 11 августа, в Иерусалиме произошла страшная авария. Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на людей. В результате ДТП погибла беременная женщина с двумя дочерями. Видео с моментом наезда показали в сети.

Напомним, 11 августа, на шоссе 57, недалеко от перекрестка Беэротаим возле Кфар-Йоны, в результате ДТП погибла женщина и 5-летняя девочка.