Кто сможет получить продовольственные талоны

Социально незащищенные группы населения смогут получить продовольственные талоны, на которые правительство выделит огромную сумму из бюджета.

Новое правительство намерено выделить миллиард шекелей на финансирование малообеспеченных слоев населения. Оно будет осуществлено за счет выдачи продовольственных талонов в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

Об этом пишут Detaly.

Талоны будут выдаваться министерством внутренних дел после проверки доходов граждан или при наличии скидки по налогу на имущество.

Данная инициатива входит в коалиционные соглашения между Ликудом и партиями ШАС и «Яадут а-Тора».

Примерно также распределялось финансирование во время коронавирусной пандемии. Тогда продовольственные талоны получали граждане со скидкой 70% и более по налогу на имущество.

Кроме того, талоны получали пожилые люди, имеющие пособие по прожиточному минимуму.

Дополнительно к перечисленным двум группам населения продовольственные талоны получат жители без скидки по налогу на имущество, но соответствующие по критериям дохода.

Хотя, как показала практика во время пандемии коронавируса, население подало более 300 жалоб на неправильное распределение талонов.

Поэтому распределение талонов через министерство внутренних дел еще может быть пересмотрено и направлено в юрисдикцию министерство социального обеспечения.

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