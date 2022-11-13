Кто вошел в список лучших работодателей Израиля

В 2022 году семь из десяти первых мест в опросе 150 лучших работодателей Израиля заняли технологические гиганты.

Об этом сообщает Globes со ссылкой на Statista.

В опросе приняли участие тысячи респондентов. 65% занимали должности с определенной степенью самостоятельности в работе или были на руководящих должностях. 43% среди них занимают свое рабочее место 5+ лет, 38,2% – 1-5 лет, а 18,2% – менее 1 года.

В первую десятку компаний, начиная с верхней, входят Google, Microsoft, Intel, Meta, SAP, IBM, Tidhar Group, ISR-Israel Railways, Ezer Mizion и Apple. Согласно опросу, среди 150 лучших работодателей Израиля 43% респондентов работают пять лет и более, а 38,2% — от одного до пяти лет.

Оказалось, что со средним баллом 7,38 (по шкале от 0 до 10) возрастная группа 40–49 лет является самой счастливой. Возможность работать из дома стала стандартом, и, согласно опросу Statista, большинство сотрудников считают, что их работу можно выполнять из дома.

Любопытно, что чем дольше работник остается у конкретного работодателя, тем ниже его удовлетворенность. Так, 31,7% заявили, что раздумывают над увольнением в течение 2 лет. 63% среди них назвали как минимум 2 причины своего желания уволиться, а 40% – 3+ причины.

Самые упоминаемые причины – низкая зарплата (59,2%), желание заниматься чем-то другим (39,2%) и малое количество возможностей для личного развития (36,4%). Реже всего среди распространенных причин увольнений упоминали о проблемах с руководством. Так, лишь 14,2% назвали это, 11,5% – переезд домой, 5,7% респондентов – трудности с коллегами.

Также «Курсор» сообщал, что Зеев Элькин предупредил о возможном росте цен на жилье.

Помимо этого, опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе.