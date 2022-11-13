Зеев Элькин предупредил о возможном росте цен на жилье

Бывший министр жилищного строительства Зеев Элькин обеспокоен направлением, в котором будет двигаться новое правительство.

Он заявил: «Продвижение программ может осуществляться только в соответствии с отраслевыми интересами».

Элькин не уверен в новом правительстве, поэтому «неслучайно в него не входит».

По предварительным прогнозам экспертов, Элькина заменит в новом правительстве председатель организации «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф.

«Жилье — это то, что привело к ухудшению жилищного сектора и 20-процентному скачку цен на квартиры в год» — пояснил Элькин, и теперь он опасается, что сценарий может повториться.

«Недвижимость всегда с опозданием на год-два реагирует на предложение, которое было построено раньше. Когда я вступил в должность, все ожидали, что я объявлю о снижении цен на жилье. Но как только я увидел данные о государственной продаже земли за предыдущие два года, мне стало ясно, что мы движемся к значительному росту цен. С 70 000 квартир в год на земле, которая продавалась во времена Моше Кахлона, мы сократились до 50 000».

Когда я вступил в должность, мне было ясно, что будет большой рост цен, и меня будут критиковать, а следующему министру понравятся результаты того, что я сделал. Но это не причина не делать правильные вещи. Моя политика была такова: неважно, будут ли результаты сейчас или через год, два года, мы должны делать то, что правильно, не прося кредита. Кредит в конце концов приходит, в конце концов люди понимают, когда произойдет изменение быть сделано».

Ранее Курсор писал, что названы лучшие работодатели Израиля в 2022 году. Технологические гиганты занимают семь из первых десяти мест в опросе 150 лучших работодателей Израиля в этом году.

Напомним, мы сообщали, что эксперты рассказали, как Израиль может решить кризис высокой стоимости жизни.