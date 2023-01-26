Купил Tesla и Mercedes: подросток из Галилеи обманом получал кредиты на сотни тысяч шекелей

17-летний подросток из Галилеи был задержан сотрудниками полиции за то, что похищал данные из кредитных карт чужих людей и тратил средства на свои нужны, в частности покупал роскошные автомобильные средства.

Юноша работал телефонным представителем крупной маркетинговой сети, поэтому имел доступ к данным карт некоторых клиентов. Он решил воспользоваться своими положением и начал похищать у них не менее 100 тысяч шекелей, приобретая дорогую технику и ряд других товаров.

Более того, парень открыл банковский счет на имя члена своей семьи и использовал его для снятия пенсионных средств, выдавая себя за владельца счета. А еще юный махинатор поочередно выдавая себя за своих родственников, умудрился получить кредиты на сотни тысяч шекелей, на которые он приобрел автомобили Tesla, Mercedes, Audi и Hyundai.

Полиция начала тайное расследование по данному делу, которое в январе перешло в открытую фазу. На подозреваемого устроили засаду в Афуле, куда тот приехал совершить покупку, воспользовавшись краденными данными чужих карточек. Увидев полицию, молодой человек попытался скрыться с места происшествия на автомобиле Tesla. Его просили остановить транспортное средство, но он не послушал и ударил машиной одного из сотрудников полиции.

Вернувшись домой, подросток сам обратился в полицию с жалобой, что его машину якобы угнали, но был арестован. Ему уже предъявлены обвинения.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле задержали мошенников, выманивших 250 тысяч шекелей у пожилых людей.

Еще мы писали, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.