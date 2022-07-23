Блогер показал самолет, который совершает самые короткие полеты в мире

Полет занимает всего 74 секунды при заявленном тайминге 80 секунд. За это время самолет Britten-Norman Islander с восемью пассажирами на борту преодолевает 2,7 километра.

Британский блогер и путешественник Ноэль Филипс показал удивительный самолет, который совершает полет между шотландскими островами Папа-Уэстрей и Уэстрей всего за 74 секунды. Удивительно, но это даже быстрее, чем заявлено в билете – 80 секунд.

Всего за 74 секунды самолет Britten-Norman Islander, который перевозит 8 пассажиров, преодолевает 2,7 километра. Примечательно, что такие рейсы выполняются на островах два раза в день.

Правда, стоит такой полет довольно дорого – 17 фунтов стерлингов. Ознакомиться с видео, которое записал блогер, можно ниже:

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