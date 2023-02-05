Курьера компании Wolt уволили за непристойное поведение в лифте, попавшее на камеры

«Этот случай идет вразрез с нашими ценностями. К жильцам приедет клининговая компания. Подобное больше не повторится», — заявили в курьерской службе.

В субботу вечером в одно из зданий Тель-Авива вызвали службу доставки. Однако курьер компании Wolt, который поднимался в лифте, чтобы доставить посылку, не удержался, расстегнул штаны и загадил лифт. Затем он спокойно вручил груз клиентам и уехал.

Об этом сообщает Mako.

Жильцы дома, обнаружившие мочу в лифте, проверили камеры видеонаблюдения и с изумлением обнаруживали, что хулиганом оказался курьер Wolt.

Один из жильцов позвонил в службу поддержки компании и пожаловался на это. После ее обращения курьер был обнаружен, и компания решила его немедленно уволить.

В компании Wolt прокомментировали: «Это особо серьезный и необычный случай, который идет вразрез с нашими ценностями. Как только мы получили жалобу от жильцов, мы предприняли меры. Курьером он больше не является и никогда не будет. Это очень серьезный и необычный случай, не характерный для курьеров компании. Сегодня к жильцам приедет клининговая компания, чтобы почистить лифт и убедиться, что подобное больше не повторится».

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