Лаг ба-Омер: гору Мерон за сегодня посетили более сорока тысяч человек

Уже сегодня вечером состоится празднование Лаг ба-Омера, включая зажигание костра и другие торжества. Но уже сейчас на гору Мерон прибывают сотни автобусов с паломниками.

На гору Мерон уже прибыло более 800 автобусов с паломниками со всего Израиля. По данным полиции и организаторов, гору уже посетили около 40 тысяч человек.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Сообщается, что до сих пор не было серьезных нарушений порядка или инцидентов. На территорию горы допускают семьи с детьми в колясках, кроме непосредственно комплекса могилы раби Шимона Бар Йохая и синагоги на ней.

Стоит отметить, что основные торжества и зажигание костра состоится вечером.

Курсор ранее писал, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Выяснилось, что страховые компании отказываются страховать от ущерба или вреда, который может быть причинен на этих мероприятиях, и тех, кто посещает мероприятия Лаг ба-Омера в других местах по всему Израилю.

Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.