Лапид: Бен-Гвир ведет нас к третьей интифаде

Бывший премьер-министр Яир Лапид предсказал, что действия нового правительства Нетаниягу ускорит уход американцев с Ближнего Востока, а это будет трагедией для Израиля.

Лапид заявил: “Мы не можем игнорировать палестинский вопрос, мы должны заботиться о своей безопасности, но мы не гордимся количеством убитых палестинцев, как это делает новое правительство”.

Также он сообщил, что обеспокоен разделением армии на территориях: «Нельзя отделять полномочия гражданской администрации от армии и надеяться, что это получится. Здесь очень идейные люди. Это прекрасно, за исключением одного — что люди не понимают или не хотят понимать сложности реальности. Политика Бен-Гвира ведет к Интифаде».

Еще Лапид высказал мнение об угрозе со стороны Ирана. Поскольку теперь понятно, что ядерная сделка не будет продлена, то Лапид надеется на смену режима в Иране, который сейчас переживает волну протестов.

О том, что ядерное соглашение уже не в повестке дня, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в понедельник в Мексике.

Ранее Курсор писал, что бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа выступил с призывом к Коби Шабтаю.

Также мы сообщали, как Бен-Гвир заявил, что Ганц «пересек красную линию».