Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа выступил с призывом к Коби Шабтаю

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Моше Яалон призвал начальника израильской полиции Коби Шабтая «защитить» полицейских от приказов министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Он написал об этом во вторник в своем твите.

«Начальник израильской полиции, мы видели полицейских во всей их красе, разрешающих протесты в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, как и подобает демократической стране. Помните, что есть приказы, над которыми развевается черный флаг. Грустно, что они поставили над вами министра, который является осужденным преступником. Защитите своих полицейских от его приказов», — написал Яалон.

Напомним, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поручит израильской полиции арестовывать протестующих, которые блокируют дороги или устраивают беспорядки на предстоящей акции протеста в субботу, сообщило агентство KAN в воскресенье вечером.

Согласно недавно измененному Закону о полиции, Бен-Гвиру разрешено вмешиваться только в вопросы «политики и общих принципов», а не в тактические вопросы. Однако определение «политики и общих принципов» неясно. Противники закона предупреждали о такой ситуации.

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Кроме того, израильское разведывательное оборудование продали в страну с сомнительной репутацией.