Лапид дал интервью и оценил перспективы нового правительства

Лапид намерен бороться с опасными действиями коалиции без лжи, честными методами, а не “как они”.

Бывший премьер-министр Яир Лапид рассказал, каким он видит новое правительство и поделился своими опасениями.

Об этом сообщает Israelinfo.

Прежде всего, Лапид уверен, что через полтора года правительство Нетаниягу падет, а после этого сам Лапид вернется к власти, но уже более сильным.

Также он вызвал тревогу, поскольку новая коалиция находится в состоянии эйфории и не способна действовать осмысленно. Лапид сказал: «Израиль — это маленькая территория, на которой должны быть соглашения между многими силами. Это маленькое и очень горячее место, и им надо управлять ответственно, тихо, спокойно».

«Это не может закончиться хорошо», — предупредил он, оценивая действия правительства Нетаниягу.

Нетаниягу слаб, им руководят партнеры по коалиции, это может привести к очень опасным вещам.

Лапид заявил, что будет бороться с новым правительством без лжи, честными методами, а не “как они”.

Пока бывший премьер-министр ожидает выборов 2024 года, он намерен бороться за судебную систему. Ее реформирование, запрограммированное коалицией, недопустимо.

Ранее Курсор писал, что консервативные раввины США обратились: Не дайте правительству Израиля разрушить систему правосудия.

Напомним, наш сайт сообщал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.