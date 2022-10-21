Лапид дал оценку отчету ООН, в котором действия Израиля приравнены к поведению россии

По словам премьер-министра, документ, представленный специальной комиссией Организации, «тенденциозен, ложен и вопиюще не сбалансирован».

Отчет специальной комиссии Организации объединенных наций (ООН), занимающейся возможными нарушениями прав человека в Израиле, в Иудее и Самарии и в Газе, написан антисемитами.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщает IsraelInfo.

«Во время описанных в отчете событий я не был премьер-министром, и именно поэтому считаю своим долгом подчеркнуть: отчет ООН об операции «Страж стен» тенденциозен, ложен и вопиюще не сбалансирован», — сказал Лапид.

По его словам, не всякая критика Израиля является антисемитизмом, «но данный отчет написан антисемитами, это откровенно антисемитский отчет».

Как сообщал Курсор, данный документ был опубликован после проведения ЦАХАЛом в секторе Газа операции «Страж стен». Его авторы обвиняют Израиль в нарушении международного права. Они призывают Совет Безопасности положить конец израильской «постоянной оккупации», а отдельные государства-члены ООН — привлечь к ответственности израильских должностных лиц.

Возглавляющая комиссию бывшая глава ООН по правам человека Нэви Пиллай сравнила Израиль с россией, проведшей референдумы и аннексировавшей четыре области Украины.

“Недавние заявления Генерального секретаря и многих стран ясно показали, что любая попытка в одностороннем порядке аннексировать территорию одной страны другой страной представляет собой нарушение международного права и является недействительной. 143 государства-члена, включая Израиль, проголосовали на прошлой неделе за резолюцию Генеральной Ассамблеи, одобряющую это. Если она не будет применяться повсеместно, включая ситуацию на оккупированных палестинских территориях, этот основополагающий принцип Устава ООН потеряет смысл”, — заявила Пиллай.

Также редакция информировала, как Лапид прокомментировал доклад ООН об «израильской оккупации».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!