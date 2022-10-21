В Иерусалиме прокомментировали отчет ООН, приравнивающий действия Израиля к поведению россии

Авторы документа обвиняют Израиль в нарушении международного права и призывают государства-члены ООН привлечь к ответственности израильских должностных лиц.

Совет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека вчера вечером опубликовал второй по счету отчет специальной комиссии, занимающейся возможными нарушениями прав человека в Израиле, в Иудее и Самарии и в Газе.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что документ был опубликован после проведения ЦАХАЛом в секторе Газа операции «Страж стен».

«Международные чиновники решили сосредоточится не на отдельно взятой военной компании, а на критике еврейского государства в целом. Так, в 28-страничном документе Израиль упоминается 277 раз. При этом в докладе ни разу не упоминаются слова “ХАМАС”, “ракета” и “терроризм”. События “Стража стен” не упомянуты вообще», — пишет издание.

Согласно сообщению, отчет будет представлен Генеральной Ассамблее ООН 27 октября.

«Его авторы обвиняют Израиль в нарушении международного права. Они призывают Совет Безопасности положить конец израильской «постоянной оккупации», а отдельные государства-члены ООН — привлечь к ответственности израильских должностных лиц», — говорится в статье.

В частности, в докладе говорится, что “действия Израиля, представляющие собой фактическую аннексию, включают экспроприацию земли и природных ресурсов, создание поселений и аванпостов, поддержание ограничительного и дискриминационного режима планирования и строительства для палестинцев и экстерриториальное распространение израильского законодательства на израильских поселенцев.

«Комиссия по расследованию обвинила Израиль в дискриминационной политике в отношении арабских граждан. При этом бунты этих самых граждан … в докладе не упоминаются. Чиновники ООН также обвиняют еврейское государство в краже природных ресурсов и гендерном насилии в отношении палестинских женщин», — отмечает издание.

Возглавляющая комиссию бывшая глава ООН по правам человека Нэви Пиллай сравнила Израиль с россией, проведшей референдумы и аннексировавшей четыре области Украины.

“Недавние заявления Генерального секретаря и многих стран ясно показали, что любая попытка в одностороннем порядке аннексировать территорию одной страны другой страной представляет собой нарушение международного права и является недействительной. 143 государства-члена, включая Израиль, проголосовали на прошлой неделе за резолюцию Генеральной Ассамблеи, одобряющую это. Если она не будет применяться повсеместно, включая ситуацию на оккупированных палестинских территориях, этот основополагающий принцип Устава ООН потеряет смысл”, — заявила Пиллай.

Как сообщал Курсор, обещание Израиля снизить уровень выбросов парниковых газов никак не зафиксировано в официальных документах правительства, что может привести к международному скандалу.

Также редакция информировала, как Лапид прокомментировал доклад ООН об «израильской оккупации».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!