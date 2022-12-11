Лапид еще раз вакцинировался и обратился к израильтянам с призывом

«Сделайте прививку как можно скорее в свете роста числа случаев заболевания COVID и вирусов гриппа», — сказал Лапид.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид сегодня утром получил еще одну вакцину от COVID-19 после того, как сделал прививку от гриппа.

התחסנתי הבוקר לנגיף הקורונה, בהמשך לחיסון שקיבלתי לשפעת כחלק מהיערכות לחורף.

אני קורא לאזרחי ישראל, ובמיוחד לאוכלוסיות בסיכון — צאו להתחסן בהקדם לאור העלייה בתחלואה בנגיפי הקורונה והשפעת. רק כך נעבור את החורף הזה בקלות ובבריאות, תוך הגנה על היקרים לנו — אבא ואמא, סבא וסבתא. pic.twitter.com/83S9Nwexnc — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) December 11, 2022

«Я призываю граждан Израиля, и особенно группы риска, сделать прививку как можно скорее в свете роста числа случаев заболевания COVID и вирусов гриппа. Это единственный способ, которым мы переживем эту зиму с легкостью и здоровьем, защищая наших близких», — сказал Лапид.

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