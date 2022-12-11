Лапид еще раз вакцинировался и обратился к израильтянам с призывом

Уходящий премьер-министр Яир Лапид сегодня утром получил еще одну вакцину от COVID-19 после того, как сделал прививку от гриппа.
«Я призываю граждан Израиля, и особенно группы риска, сделать прививку как можно скорее в свете роста числа случаев заболевания COVID и вирусов гриппа. Это единственный способ, которым мы переживем эту зиму с легкостью и здоровьем, защищая наших близких», — сказал Лапид.
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