Новая интифада: Бар-Лев назвал причину, которая может ее спровоцировать

Уходящий в отставку министр общественной безопасности Омер Барлев предупредил, что его преемник может спровоцировать широкомасштабные палестинские волнения, если попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, который должен занять этот пост в ближайшие недели, часто критиковал правила в священном месте Иерусалима. Омер Бар-Лев ругает своего преемника, связывая ожидаемое назначение ультраправого депутата с ростом насилия: «Вот что происходит с приходом Бена-Гвира в министерство».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Бар-Лев сказал, что посоветовал предполагаемому новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу поставить кого-то, кроме Бена-Гвира, во главе израильской полиции, которая в настоящее время находится в ведении Министерства общественной безопасности.

«Если статус-кво на Храмовой горе изменится, будет третья интифада. Это ясно для меня, а также для Нетаниягу, но мы видели, что его соображения часто носят личный характер», — заявил Бар-Лев, явно имея в виду продолжающийся судебный процесс над лидером «Ликуда» по обвинениям в коррупции и обвинениям в том, что он назначает назначения, исходя из узких политических интересов, а не нужды государства.

Бен-Гвир в течение многих лет, а также в последнее время критиковал статус-кво на Храмовой горе, самом святом месте иудаизма и третьем по значимости месте для мусульман, которые называют его комплексом мечети Аль-Акса. В настоящее время немусульманам разрешено посещать это место в течение ограниченного времени, но не для совершения молитв или демонстрации религиозных или израильских национальных символов.

Несмотря на давние откровенные призывы Бен-Гвира разрешить евреям молиться на месте очага возгорания, он уклонился, когда во время интервью его спросили, позволит ли он евреям молиться там. Он назвал этот запрет «расистским».

В своей ожидаемой роли министра национальной безопасности, новой должности, которая также будет отвечать за пограничную полицию в Иудее и Самарии, Бен-Гвир будет контролировать правоохранительные органы на Храмовой горе, где суды предоставили полиции широкую свободу действий для установления политики, направленной на при поддержании общественного порядка.

Бен-Гвир часто посещает Храмовую гору, имеет долгую историю подстрекательства к насилию и сыграл роль в разжигании напряженности перед прошлогодней войной между Израилем и террористическими группировками Газы.

Согласно недавнему отчету, официальные лица Иордании предупредили Израиль, что двусторонние отношения пострадают, если новое правительство Иерусалима попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Бар-Лев также связал ряд громких инцидентов с применением насилия на израильских улицах с сильными результатами Бена-Гвира и его партнера по выборам Бецалеля Смотрича на выборах 1 ноября.

«В израильском обществе наблюдается растущее явление — есть место для применения силы как способа решения проблем. Подъем произошел неслучайно. Вот что происходит с передачей власти и приходом Бен-Гвира в министерство: израильское общество становится все более и более жестоким», — добавил министр.

Позже Бен-Гвир ответил Бар-Леву, назвав его «самым неудавшимся министром» и заявив, что «преступность стала национальным бичом» во время его пребывания в должности.

«Бар-Лев причинил вред всем, кто живет в этой стране, и вместо того, чтобы стыдиться нанесенного им вреда, он пытается обвинить меня в своих тяжких неудачах. Теперь, когда он пойдет домой, будет намного безопаснее», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает Бен-Гвиру. Представитель ХАМАСа в Иерусалиме предостерегает правительство Биньямина Нетаниягу от изменения ситуации на Храмовой горе.

Также Исламский джихад угрожает убийством Бен-Гвиру: что ответил политик. Террористы утверждают, что судьба политика будет похожа на министра туризма Рехаваама Зеэви.

Ранее Бен-Гвир уклонился от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Напомним, что Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра.