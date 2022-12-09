Бен-Гвир может получить беспрецедентные полномочия над полицией — СМИ

Новый законопроект возлагает ответственность за политику на руководителя «Оцма Иегудит», а не на комиссара полиции.

Новый законопроект, представленный главой экстремистской партии «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром, радикально изменит отношения между полицией и политиками, предоставив министру полиции гораздо больше власти над полицейскими, чем когда-либо прежде в истории государства, говорится в опубликованной копии предложения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Бен-Гвир должен стать министром национальной безопасности в новом правительстве — недавно созданная роль заменила должность министра общественной безопасности — что даст ему надзор за полицией. Новое министерство, которое он возглавит, будет также контролировать силы пограничной полиции в Иудее и Самарии, которые в настоящее время подчиняются военным.

Законопроект предусматривает, что именно министр будет устанавливать политику, а комиссару полиции отводится роль администратора, которому поручено проводить указанную политику. В настоящее время комиссар устанавливает политику в консультации с министром, и этот сдвиг, по-видимому, даст Бен-Гвиру широкий контроль над полицией. Он также предоставляет министру широкие полномочия решать, какие вопросы заслуживают или не заслуживают более жесткого расследования и исполнения.

Согласно новостям Channel 12, законопроект также спонсируется депутатом Кнессета Яривом Левином, близким доверенным лицом предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который возглавлял коалиционные переговоры партии «Ликуд» с союзными фракциями. Левин является ведущим кандидатом на роль министра юстиции в новой коалиции, которая, как ожидается, вступит в должность в ближайшие недели.

Сообщается, что возглавляемый Нетаниягу блок, получивший 64 из 120 мест в Кнессете на выборах 1 ноября, стремится добиться скорейшего принятия законопроекта. Законопроект предусматривает, что министр не сможет диктовать начало или закрытие конкретных расследований, таких как расследования в отношении политиков, подозреваемых в правонарушениях. Однако в нем указывается, что министр будет уполномочен устанавливать общую политику в отношении расследований и рассмотрения дел.

«Основополагающий принцип современной демократии заключается в том, что политическое руководство — то есть избранные представители — определяет и направляет политику, а исполнительное руководство реализует эту политику», — говорится в пояснительном тексте, приложенном к законопроекту.

После сообщений о законопроекте в четверг уходящий министр общественной безопасности Омер Бар-Лев предостерег от его принятия.

«Это смертельный удар по полиции, превративший комиссара полиции в пешку и попирающий демократию. Это шаги, вся цель которых состоит в том, чтобы еще больше подорвать авторитет высшего командования и статус полиции, и, не дай Бог, страны. Мы все заплатим цену», — сказал Бар-Лев.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир и Левин представят законопроект, который произведет революцию в израильской полиции. Секретариат Кнессете представил 8 декабря двухстраничный законопроект, который существенно изменит отношения между политиками и полицией.

Ранее стало известно, что комиссар полиции Коби Шабтай принял участие в бат-мицве дочери председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира. Там он поддержал политика в качестве кандидата на пост министра национальной безопасности.

Курсор сообщал, что Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы. По его словами, «половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору».

Напомним, что в Ликуде предложили введение серьезного наказания за фотосъемку солдат ЦАХАЛа.