Лапид и Саар жестко высказались о скандальном законе ШАС касаемо Стены плача

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил с критикой закона о Стене плача, продвигаемого партией ШАС.

«Этот закон говорит об одном — Стена плача больше не принадлежит всем», — сказал он, добавив: «Экстремистское правительство продолжает разрывать народ Израиля на части».

«Если этот закон будет принят, Израиль больше не будет свободной страной. Вместо символа единства Стена Плача станет символом угнетения женщин, светской дискриминации, распада нашего союза с мировым еврейством», — предупредил он.

Бывший министр юстиции, член Кнессета Гидеон Саар также раскритиковал законопроект, продвигаемый ШАС, который вводит строгий дресс-код для посетителей комплекса Стены Плача.

«Нетаниягу и Дери делят Иерусалим и Израиль. «Закон о стене» — еще один пример полного порабощения «Ликуда» другими партиями и экстремистской и вызывающей разногласия повесткой дня», — сказал Саар.

Напомним, что правительство Израиля ускоряет принятие закона, налагающего новые масштабные ограничения на свободу отправления культа у Стены Плача, запрещающего смешанную молитву и запрет посетителям носить одежду, считающуюся нескромной.

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