В ШАС предлагают сажать в тюрьму за неподобающее поведение у Стены Плача

Члены партии ШАС — министр по делам религии Михаэль Малкиэли и заместитель председателя Кнессета Уриэль Буссо — внесли на рассмотрение Кнессета законопроект, предлагающий наказывать граждан за неподобающее поведение у Стены Плача штрафом либо тюремным сроком.
Об этом информирует портал Детали.
Отмечается, что законодатели предлагают наказывать штрафом в размере 10 тысяч шекелей либо тюремным сроком в 6 месяцев за следующие действия:
- проведение церемонии, в том числе религиозной, не соответствующей традициям места;
- пение либо игру на музыкальных инструментах без разрешения;
- совместную молитву мужчин и женщин;
- появление у Стены Плача в неподобающей одежде;
- участие женщин в проведении религиозных церемоний: извлечение и чтение свитка Торы, наложение тфилина, заворачивание в талит и трубление в шофар.
Ранее член террористической организации ХАМАС Халил аль-Хайя предостерег новое израильское правительство от действий в отношении Храмовой горы. По его словам, террористы не позволят разделить мечеть Аль-Акса, а также они следят «за сионистским врагом».
Также Курсор сообщал, что в тюремной службе высказались о переводе палестинских заключенных в тюрьмы Иордании.
Помимо этого, мы информировали о том, что раввин Стены Плача заявил, что евреям не нужно одобрение, чтобы находиться в Иерусалиме.