В ШАС предлагают сажать в тюрьму за неподобающее поведение у Стены Плача

В Кнессет внесен законопроект, предлагающий наказывать граждан за неподобающее поведение у Стены Плача штрафом либо тюремным сроком.

Члены партии ШАС — министр по делам религии Михаэль Малкиэли и заместитель председателя Кнессета Уриэль Буссо — внесли на рассмотрение Кнессета законопроект, предлагающий наказывать граждан за неподобающее поведение у Стены Плача штрафом либо тюремным сроком.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что законодатели предлагают наказывать штрафом в размере 10 тысяч шекелей либо тюремным сроком в 6 месяцев за следующие действия:

проведение церемонии, в том числе религиозной, не соответствующей традициям места;

пение либо игру на музыкальных инструментах без разрешения;

совместную молитву мужчин и женщин;

появление у Стены Плача в неподобающей одежде;

участие женщин в проведении религиозных церемоний: извлечение и чтение свитка Торы, наложение тфилина, заворачивание в талит и трубление в шофар.

Ранее член террористической организации ХАМАС Халил аль-Хайя предостерег новое израильское правительство от действий в отношении Храмовой горы. По его словам, террористы не позволят разделить мечеть Аль-Акса, а также они следят «за сионистским врагом».

Также Курсор сообщал, что в тюремной службе высказались о переводе палестинских заключенных в тюрьмы Иордании.

Помимо этого, мы информировали о том, что раввин Стены Плача заявил, что евреям не нужно одобрение, чтобы находиться в Иерусалиме.