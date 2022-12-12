Лапид заявил, что депутаты с конфликтом интересов не должны иметь права голоса

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выступил в начале своего партийного собрания и сделал ряд заявлений по актуальным вопросам.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Лапида, Нетаниягу – «слабый» человек, а Арье Дери «знает, что он собирается капитулировать перед ним, как и перед всеми, и дать ему возможность стать министром».

«Есть четыре человека, которые не должны быть допущены к голосованию по этому закону из-за конфликта интересов, и мы подаем срочное ходатайство к генеральному прокурору с просьбой не допустить этих четырех человек к голосованию», – заявил премьер-министр.

Лапид имел в виду депутата Кнессета от Ликуда Давида Битана, которого судят за взяточничество, депутата кнессета от Ликуда Хаима Каца, который был осужден в прошлом году и получил условный приговор, депутата кнессета Дерии и самого Нетаниягу.

Это не первый случай в последнее время, когда Лапид обвинил Нетаниягу в слабости. Так, эти обвинения в адрес лидера Ликуда прозвучали несколько дней назад из-за того, что Нетаниягу, по-видимому, закрылся в правительстве. Это произошло на фоне неутихающей критике со стороны его политических соперников, которые считают, что Нетаниягу поделили ключевые агентства среди своих правых религиозных союзников, в то время как переговоры ведутся с ослабленной позиции из-за продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции.

По словам Лапида, цель правительства состоит в управлении «нашей жизнью», наведении порядка и расстановке приоритетов. В силу постоянно меняющейся реальности от власти ожидают стабильности и баланса между разными сферами — здравоохранением и экономикой, безопасностью и внешней политикой, краткосрочной и долгосрочной перспективой. По мнению уходящего премьер-министра, «безумное» правительство Нетаниягу не справится с этими требованиями, а подробнее об этом читайте в нашем материале.

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