ЦАХАЛ: снайпер случайно убил арабского подростка в Дженине

Расследование ЦАХАЛа показало, что снайпер пограничной службы под прикрытием застрелил 16-летнюю Яну Мажди Ассам Закарну в Дженине в воскресенье, 11 декабря.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам старшего офицера, этот солдат является выдающимся и награжденным снайпером, который, вероятно, неправильно опознал и случайно попал в Закарну, когда она стояла рядом с вооруженным террористом на крыше в городе.

Ранее от высокопоставленных чиновников Минобороны поступила информация, что, согласно нынешним демографическим тенденциям, к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.

В частности, лишь 41% подходящих молодых людей зачислят в ЦАХАЛ для прохождения обязательной службы. 52,3% молодежи, достигшей 18-летнего возраста, не будут служить ни в ЦАХАЛе, ни в национальной службе. Текущие цифры и тенденции показывают, что в 2050 году 241 000 молодых людей достигнут 18-летнего возраста.

99 200 индивидов зачислят в АОП, 15 300 человек присоединятся к Шерут Леуми, а 126 000 не вступят ни в то, ни в другое. Согласно прогнозу, из этих 126 000 молодых людей 57% будут принадлежать к харедим, 35% — к группам меньшинств и 8% — к еврейскому населению, которых освободили по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья. Больше об этом читайте в нашем материале.

Ранее депутат Кнессета Моше Гафни предложил возродить существовавшую во времена царя Давида систему разделения военной службы и изучения Торы, согласно которой половина населения будет служить в ЦАХАЛе, а вторая половина – изучать Тору.

«Курсор» сообщал, что в Кирьят-Ате мужчина напал с ножом на болельщика во время просмотра футбольного матча.

Помимо этого журналисты пишут, что израильским солдатам ввели некачественные вакцины против оспы обезьян.