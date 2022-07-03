Лапид: Мы должны остановить поток экстремизма из политики на улицы

Яир Лапид осудил «экстремальный, жестокий и злобный» дискурс в израильской политике и призвал к единству и уважительным общественным дебатам в преддверии пятых выборов в стране за три с половиной года.

Выступая в обращении к народу, Лапид подчеркнул, что Израиль стремится к миру с палестинцами, но будет принимать решительные меры против тех, кто «стремится к нашей гибели».

Лапид, ставший 14-м премьер-министром Израиля после роспуска Кнессета, будет исполнять обязанности до формирования нового правительства после выборов 1 ноября.

«Государство Израиль больше, чем все мы. Важнее, чем каждый из нас. Оно было здесь до нас, и будет здесь еще долго после нас», — заявил он.

Премьер-министр пояснил: «Большой израильский вопрос заключается в том, почему в период, когда мы имеем широкое национальное согласие по всем важным темам, уровень ненависти и тревоги в израильском обществе так высок?»

В отличие от лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который ведет язвительную кампанию против идеологически разнородного правительства и готовности Лапида и Беннета сформировать коалицию с исламистской партией РААМ,

Лапид изложил то, что, по его словам, должно быть общей целью израильтян: «Еврейский, демократический, либеральный, большой, сильный, развитый и процветающий Израиль».

«Курсор» сообщал, что Лапид впервые выступил перед СМИ, занимая должность главы правительства.

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