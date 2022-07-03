Решающие 24 часа для Матана Каханы: соратник Беннета должен озвучить свои планы

«Я приложу все свои силы, чтобы сформировать правительство широкого единства», — заявил Кахана, который должен сегодня сообщить, в составе какой партии он намерен идти на следующие выборы.

Заместитель министра по делам религий Матан Кахана сегодня должен озвучить свои политические планы, поскольку ночью в воскресенье истекает срок для любой официальной реорганизации партии Ямина.

По правилам Кнессета, три или более членов партии, покинувших ее и перешедших в новую фракцию, имеют право на долю в предвыборном финансировании партии. Это сейчас актуально для нового лидера Ямины Айелет Шакед, которой важно сохранить как минимум двух членов партии вместе с собой для финансирования.

Кахана много лет был на стороне бывшего лидера Ямины Нафтали Беннета и даже сегодня заявил, что «его цель — продолжить путь, начатый Нафтали Беннетом, и работать для правительства широкого единства». Однако теперь он, похоже, собирается покинуть тонущий корабль и перейти либо в партию к Гидеону Саару в «Тикву Хадаша», либо к Бени Ганцу в «Кахоль-Лаван». Согласно последним сообщениям, он предпочитает последний вариант.

Кахана заявил: «В нынешней политической ситуации правительство только одной стороны [политического спектра] было бы ужасным для Государства Израиль. Я буду продолжать действовать для укрепления еврейской идентичности государства, заключая широкие соглашения, а не религиозные войны».

Понимая важность его решения как для него решения, так и для Ямины, Кахана сообщил: «В эти дни я переосмысливаю, как лучше всего реализовать эти цели. Я хочу поблагодарить всех наших сторонников, а также тех, кто нас не поддерживает… Хорошо, что мы живем в демократической стране».

«Курсор» ранее писал, что в Ликуде усиливают давление на Шакед.

Также мы сообщали, что сегодня решится судьба Ямины.