Лапид впервые выступил перед СМИ, занимая должность главы правительства

Лапид поблагодарил Беннета, а также обратился к врагам террористам из Газы, Ливана и Сирии. Он заявил, что еврейского государство справится с любой угрозой.

Глава партии «Еш Атид» Яир Лапид, который недавно вступил в должность премьер-министра Израиля, выступил перед СМИ.

Так, Лапид обратился к врагам Израиля. Он сказал, что не стоит испытывать еврейское государство, поскольку оно может справиться с любым врагом.

«Я обращаюсь ко всем, кто хочет нам зла, от Газы до Тегерана, от берегов Ливана до Сирии. Не испытывайте нас. Израиль сумеет воспользоваться своей мощью в противостоянии с любым врагом», – сказал он.

Кроме того, Лапид заявил, что Израиль подпишет дополнительные соглашения с арабскими странами. Иерусалим будет делать все, чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана, а также не дать Тегерану «обосноваться на границах» Израиля.

Также Лапид поблагодарил Нафтали Беннета за дружбу и честность, а также за «достижения в области экономики и безопасности». По его словам, власть в Израиле передалась от лидера к лидеру.

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