Депутатам Кнессета запретили снимать заседания пленума: что произошло

Амир Охана, спикер кнессета, отправил депутатам разъяснительное письмо 22 февраля, напоминая им, что запрещено снимать видео и/или транслировать пленарные заседания в социальных сетях.

Об этом сообщает «Walla«.

Причиной для этого обращения стал видеоролик, который снял депутат Альмог Коэн 21 февраля во время голосования по законопроектам в рамках судебной реформы. На видео Коэн унижал депутатов, которых снимал, в прямом эфире в социальных сетях.

Также на последующем заседании пленума произошла словесная перепалка между депутатом Офером Касифом и депутатами Нисимом Ватури и Ариэлем Кальнером. В ходе ссоры были произнесены оскорбительные слова, такие как «ноль», «мусор», «мерзавец», «мерзость» и «подлец». В результате депутат Касиф был удален с пленарного заседания.

Напомним, 20 февраля в ходе заседания Кнессета протестующего на руках вынесли из гостевой трибуны. Несколько депутатов из оппозиции перебивали выступающего Симху Ротмана израильскими флагами и выкриками. В ответ спикер Амир Охана приказал охране вывести их с заседания.

Позже произошел инцидент на гостевой трибуне, где находились студенты, протестующие против правительства. Они махали плакатом с надписью «Демократия» и кричали «Позор!». Охрана начала выталкивать их насильственно, но студенты не соглашались уходить и одного из них вынесли на руках. Кроме того, кто-то из них стучал по стеклу, разделяющему гостевую трибуну и зал.

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