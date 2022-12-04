Лапид: Мы не приемлем клевету на солдат, которые рискуют своей жизнью

Политик рассказал, в чем секрет силы АОИ.

Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации с безопасностью в Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает Maariv.

«Правительство полностью поддерживает наших бойцов. Солдаты ЦАХАЛа, Шин Бет и боевики MG, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы защитить Государство Израиль», ‒ заявил политик.

По словам Лапида, перед лицом террористических организаций страна нуждается в сильной, дисциплинированной армии, имеющая четкую субординацию и действующая только по закону.

«В этом секрет нашей силы, в этом и была сила АОИ», ‒ сказал он и добавил, что не потерпит клевету на солдат.

Ранее депутат Кнессета подал жалобу омбудсмену на Лапида за подстрекательство к мятежу.

«Курсор» сообщал, что Лапид призвал бойкотировать ведомство Ави Маоза .