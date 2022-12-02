Депутат Кнессета подал жалобу омбудсмену на Лапида за подстрекательство к мятежу

Депутат Кнессета Шломо Караи («Ликуд») подал жалобу юрисконсульту правительства Гали Баарав-Миара на уходящего премьер-министра Яира Лапида.

Об этом информирует Maariv.

Отмечается, что это было сделано в связи с обращением Лапида к мэрам с призывом бойкотировать передачу подразделения, отвечающего за внешние образовательные программы в школах, главе партии «Ноам» Ави Маозу.

В частности, Караи считает, что Лапид, будучи уходящим премьер-министром, создает прецедент, ставящий под угрозу способность государства сохранить институт передачи власти, столь необходимый для демократического режима.

«Отношения между коалицией и оппозицией чувствительны и деликатны и являются неотъемлемой частью надлежащего функционирования демократического режима», — отмечает депутат.

Кроме того, Караи утверждает, что «уголовное расследование против премьер-министра, потесненного сменившим его правительством, является необычным и крайним актом, однако этого недостаточно для дальнейшего институционализированного обсуждения преступности действий Лапида».

«Согласно выводам расследования, вы должны связаться со спикером Кнессета и потребовать снятия с него неприкосновенности», — добавил депутат.

Как сообщал Курсор, Яир Лапид направил в четверг вечером «открытое письмо» всем мэрам и советам Израиля и призвал не сотрудничать с подразделением внешних программ в министерстве образования, которое передано председателю партии «Ноам».

«Я пишу вам с большой тревогой за будущее системы образования и государства, поскольку новое правительство, созданное в Израиле, отказалось от образования наших детей и передало их самым крайним и темным элементам израильского общества», написал Лапид. «Как вы знаете, это экстремистская, расистская, гомофобная и опасная партия. Я призываю вас не сотрудничать с отделом внешних программ и партнерств в министерстве образования, пока он находится под контролем Маоза», — отметил Лапид.

Также Курсор писал о том, что мэры израильских городов осудили передачу Ави Маозу подразделения минобразования.