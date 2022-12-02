Лапид призвал бойкотировать ведомство Ави Маоза

«Это экстремистская, расистская, гомофобная и опасная партия. Я призываю вас не сотрудничать с отделом внешних программ, пока он находится под контролем Маоза», — написал Лапид в своем письме к мэрам.

Яир Лапид направил в четверг вечером «открытое письмо» всем мэрам и советам Израиля и призвал не сотрудничать с подразделением внешних программ в министерстве образования, которое передано председателю партии Ноам.

Об этом сообщает Mako.

Ожидается, что Ави Маоз будет выполнять функции заместителя министра в канцелярии премьер-министра.

«Я пишу вам с большой тревогой за будущее системы образования и государства, поскольку новое правительство, созданное в Израиле, отказалось от образования наших детей и передало их самым крайним и темным элементам израильского общества», написал Лапид. «Как вы знаете, это экстремистская, расистская, гомофобная и опасная партия. Я призываю вас не сотрудничать с отделом внешних программ и партнерств в министерстве образования, пока он находится под контролем Маоза».

Лапид предупредил: «Тяжелая ответственность за содержание образования, которое наши дети будут изучать в школах, теперь переходит к местным органам власти. Чтобы формировать образование в своем районе, вы должны действовать как привратники. Вы не одиноки в этой борьбе — мы здесь и будем рады помочь и сотрудничать любым возможным способом».

Ранее Курсор писал, что Лапид сделал важное заявление.

Также мы сообщали, что депутат Еш Атид предупредил, что Ави Маоз собирается преследовать евреев.