Лапид: Мы сделаем все необходимое, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пообещал, что Израиль сделает все, что он считает необходимым, чтобы помешать Ирану приблизиться к потенциалу ядерного оружия, заявив, что еврейское государство не будет считать себя связанным какой-либо новой ядерной сделкой, достигнутой на переговорах в Вене.

Выступая на 40-й конференции президентов крупных американских еврейских организаций в Иерусалиме, Лапид раскритиковал подход бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу к иранской ядерной сделке 2015 года, утверждая, что он был слишком конфронтационным с администрацией Обамы, изолируя демократов.

«Возвращение к СВПД — это возврат к более слабому соглашению», — продолжил Лапид, имея в виду пункт о «прекращении действия» ядерной сделки 2015 года, в соответствии с которым определенные ограничения на ядерную программу Ирана истекают через 10 лет после подписания сделки.

Соглашение, которое сейчас обсуждается в Вене, заявил Лапид, «является более слабой сделкой, даже если это та же самая сделка, и мы были недовольны ею с самого начала».

«Но есть диалог с американской администрацией по нескольким вопросам, связанным с этим соглашением».

«Сейчас иранцы требуют отмены объявления Революционной гвардии террористической организацией».

Лапид отметил, что израильское правительство использует свое влияние на администрацию Байдена, чтобы противостоять требованиям Ирана.

«Мы также сохранили возможность публично заявить: «Вы подписали соглашение, мы не подписывали соглашение. Нас это не обязывает. И мы собираемся делать все, что считаем необходимым».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильские политики высказались по поводу санкций против России. Лапид, Либерман и Шай высказались по поводу того, будет ли Израиль поддерживать Запад и вводить санкции против России, если она нападет на Украину.

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