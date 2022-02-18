Лапид провел переговоры с Молдовой об эвакуации евреев и израильтян из Украины

Лапид заявил, что поговорил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова о том, чтобы в случае необходимости Молдова помогла в сухопутной эвакуации израильтян и евреев из Украины

Министр иностранных дел Яир Лапид поговорил со своим коллегой в Молдове Нику Попеску о помощи Молдовы в спасении израильтян и евреев из Украины на фоне продолжающейся напряженности между ней и Россией, написал Лапид в пятницу в Твиттере.

МИД продолжает призывать израильтян воспользоваться авиарейсами еще до возможной вспышки конфликта и запустил сетевую кампанию на русском и украинском языках, разъясняя степень напряженности ситуации и рекомендуя покинуть Украину.

Необходимо приложить все усилия, чтобы израильтяне поняли — запоздалая эвакуация может быть гораздо более сложной и опасной. Незачем рисковать попусту. В то же время мы продолжим готовиться к любому возможному сценарию».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину. 10 февраля, состоялась встреча между советниками по нацбезопасности США и Израиля Джейком Салливаном и Эялем Хулатой, которые обсудили ряд ключевых вопросов.

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